Avanza calendario electoral

El FMLN, ya se encuentra inscribiendo sus perfiles sin detallar cuantos presentaron sus documentos ante el Tribunal Supremo Electoral mientras que Arena sigue recopilando documentos, es parte del proceso que están realizando los partidos políticos previo a las elecciones generales de 2027.

La tinta indeleble que se usará en los centros de votación ya está en el país y será sometida a pruebas químicas, el TSE destinó más de 272,000 dólares para ese insumo clave el día de las elecciones.

Además, aseguraron que la labor previa a los comicios está abierta al escrutinio de la prensa, y que se garantiza el acceso a la información previo a las elecciones.

Las declaraciones se dieron en medio de una jornada de capacitación institucional en la que participaron diferentes entidades previo al 28 de febrero de 2027.