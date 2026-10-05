Avances en planta potabilizadora de Ilopango

La planta potabilizadora del lago de Ilopango ya está concluida después de casi tres años de construcción, y se encuentra en pruebas, la obra proyecta reforzar el abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador, estas son las imágenes aéreas de la planta, en San Salvador Este, fue construida por la República Popular China, con una inversión de 40 millones de dólares que son una cooperación no reembolsable, es decir, el país no tendrá que pagarlos, la distribución llegará a San Martín, Ilopango, Soyapango, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, se estima que beneficie a más de 250,000 personas.

En la zona, las opiniones están divididas, algunos ciudadanos aseguran tener suministro estable, pero otros afirman llevar meses sin agua potable en sus viviendas, como ocurre en la colonia Magdalena 2 en Ilopango.

La planta será abastecida por ocho pozos perforados en los alrededores del lago de Ilopango, la perforación de estos fue adjudicada en julio de 2023 a la empresa china Hebei Construction Group, el agua será transportada por una tubería de 10 kilómetros hasta los tanques de almacenamiento, desde ahí se distribuirá a los sectores beneficiados.