Avances en pasarela de redondel Naciones Unidas

Avanzan los trabajos de construcción de la pasarela peatonal ubicada en la incorporación de la carretera Panamericana hacia Antiguo Cuscatlán, a un costado del redondel Naciones Unidas. Se trata de un sector con alta carga vehicular, donde registros del Fondo de Conservación Vial daban cuenta de un flujo de entre 6,000 y 7,000 vehículos por hora, en mediciones realizadas hace varios años. Esta cifra permite dimensionar la intensidad del tráfico en este punto.

En el sector se mantienen gestores de tránsito que regulan la circulación vehicular y facilitan el paso de peatones, sin embargo, consideran que la construcción de la pasarela es necesaria, debido al alto riesgo que enfrentan quienes cruzan la vía a pie o en bicicleta, ante la posibilidad de ser atropellados.

Los trabajos, que comenzaron hace aproximadamente un mes y dos semanas, incluyen la construcción de las bases y la instalación de parte de la estructura metálica de la pasarela.

Los trabajos se concentran principalmente durante la noche, cuando se realizan cierres temporales y restricciones de circulación en algunos tramos para facilitar las labores y avanzar en la construcción sin generar mayores afectaciones al tráfico diurno. Los trabajadores estiman que la pasarela podría estar finalizada a finales de noviembre o durante los primeros días de diciembre.