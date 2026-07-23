Avances en la seguridad estructural del sector construcción

Los terremotos de 1986 y 2001 marcaron un antes y un después en la forma de desarrollar proyectos verticales en el país. Desde entonces, la industria formal de la construcción aplica estrictos protocolos para garantizar la seguridad de las edificaciones. Según el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción.

Sin embargo, señala que no es posible asegurar que esos lineamientos se cumplan en el sector informal.

Un geólogo de la Universidad de El Salvador señala que, aunque los criterios estructurales se han fortalecido tras los eventos sísmicos que han impactado al país, también es fundamental realizar estudios de suelo antes de iniciar cualquier obra.

En El Salvador, desde 1996 está vigente el reglamento para la seguridad estructural de las construcciones, una normativa de ingeniería que establece los criterios mínimos para el diseño, análisis, ejecución y supervisión de los proyectos. A este marco legal se suman la ley de urbanismo y construcción, así como la ley de ordenamiento y desarrollo territorial.