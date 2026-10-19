Avances en contrucción de estadio nacional

En unos meses estaría finalizado el nuevo estadio nacional, que registra un avance del 75%. El embajador de la República Popular China señaló que, en los últimos días, han llegado al país al menos 400 contenedores con las butacas. Además, se espera el arribo de la cubierta superior.

Este es el panorama actual de la obra. La estructura metálica y las estructuras de concreto ya están finalizadas; sin embargo, en el interior aún se observan grúas y trabajos en desarrollo. La construcción comenzó en septiembre de 2022, por lo que ya suma cuatro años de ejecución.

El recinto tendrá capacidad para albergar hasta 60,000 espectadores y contará con cancha de fútbol profesional, graderías techadas, palcos vip, pantallas gigantes y estacionamiento para unos 2,000 vehículos. La obra es financiada por China mediante cooperación no reembolsable y tiene una inversión estimada de hasta 500 millones de dólares.