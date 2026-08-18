Avances en contrucción de aerocable

En el primer semestre de 2027 estará funcionando el teleférico o aerocable en San Salvador, la infraestructura para completar el proyecto está llegando de forma escalonada, de una empresa proveedora de Francia, el avance es la colocación de 6 torres de 23, faltaría el trabajo de instalación del sistema electromecánico y cabinas.

El titular del MOP amplió en próximas líneas teleféricos que se implementarán en zonas cercanas a San Salvador, se está definiendo el punto de partida que tendrá el sistema aerocable que irá hacia El Boquerón, precisó que lo más probable es que parta desde Santa Tecla.

Los otros aerocables que se construirán serán 2 en Soyapango, uno que irá desde San Marcos hasta la zona de Los Planes de Renderos y Panchimalco, donde recorrerá por lugares turísticos como la Puerta del Diablo.