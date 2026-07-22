Avances en construcción del metrocable y viaducto en Los Chorros

Un 60% de avance lleva la instalación de las torres que formarán parte del teleférico del metrocable en San Salvador, según detalló el ministro de Obras Públicas.

Además, mencionó que este proyecto se podría replicar en otros puntos donde la población se ve afectada por la movilización vial.

En cuanto a las intervenciones ejecutadas en la carretera Panamericana en la zona de Los Chorros, el funcionario mencionó que está por terminar la ampliación de la carretera y la estabilización de taludes, se pretende que este año finalice la mayor parte de trabajos en el sector.

Estás intervenciones está obligando la reorganización de los carriles en el sector, a medida se están desarrollando los trabajos en la zona.