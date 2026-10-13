Avances en construcción de terminal de pasajeros de aeropuerto del Pacífico

La construcción del aeropuerto del Pacífico registra varios avances en la estructura de la terminal de pasajeros, además en la pista de aterrizaje, la plataforma para estacionar las aeronaves, y en otras áreas complementarias que son parte de este proyecto que se desarrolla en el cantón El Ciprés, distrito de Conchagua, La Unión.

Adicionalmente se ha avanzado en el montaje del arco que estará dentro de la fachada de esta infraestructura, que, de acuerdo al gobierno, la fase uno de la terminal aérea comprende una pista de aterrizaje de 2,400 metros de longitud por 45 de ancho, con capacidad para atender entre 300,000 y 365,000 pasajeros al año, y unas 2,000 operaciones de vuelos anuales.

El aeropuerto contará con la torre de control digital, plataforma de estacionamiento y calles de rodaje.

Con este proyecto buscan potenciar el turismo, la inversión y la economía de la zona oriental del país.