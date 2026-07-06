Avances en construcción de metrocable

Continúan los trabajos de construcción del sistema de transporte colectivo metrocable en San Salvador. Las obras ya registran avances en dos de las 23 torres que serán instaladas a lo largo de 3.55 kilómetros, desde Zacamil hasta el parque Cuscatlán. Algunos usuarios del transporte público consideran necesaria la implementación de este tipo de alternativas para mejorar la movilidad.

Los datos oficiales indican que las 153 cabinas tendrán la capacidad de transportar a siete mil pasajeros por hora y hasta 40,000 al día. El servicio contará con cuatro estaciones: Zacamil, Universidad de El Salvador, centro de gobierno y parque Cuscatlán.

El proyecto está previsto para finalizar en 2027. Busca beneficiar a más de 200,000 personas y reducir el tiempo de traslado de una hora a solo 14 minutos. La inversión supera los 100 millones de dólares.