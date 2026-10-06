Avances en construcción de Hotel JW Marriot

Este es el modelo de habitaciones sencillas y dobles que formarán parte del nuevo hotel de lujo que grupo poma construye a un costado del centro comercial multiplaza. El proyecto también incluye un edificio de oficinas, un teatro y la ampliación del centro comercial.

El hotel contará con 186 habitaciones de lujo, salones para reuniones y eventos, dos piscinas y tres restaurantes. Además, tendrá dos niveles de parqueo subterráneo con capacidad para 354 vehículos.

El proyecto que también tendrá accesos inteligentes será de cinco estrellas a nivel internacional y, podría abrir sus puertas en agosto de 2028.