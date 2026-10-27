Avances de El Salvados en la implementación de la Inteligencia Artificial

El Banco Mundial destaca la incorporación de inteligencia artificial en la educación de El Salvador, en un contexto en el que siete de cada diez niños no podían leer y comprender un texto sencillo a los 10 años, mientras cerca del 40% de los jóvenes no completaba la educación secundaria.

El programa educativo comenzó en 2024 con un proyecto piloto en diez escuelas y se extendió a cerca de 1,000 centros públicos. Mediante tutores digitales, los alumnos reciben ejercicios adaptados a su nivel, mientras los docentes pueden identificar dificultades y dar seguimiento al progreso. La iniciativa busca fortalecer habilidades como la lectura, las matemáticas y el pensamiento crítico, aunque su impacto dependerá de la aplicación pedagógica y la evaluación de los resultados.