Autoridades de El Salvador refuerzan preparación sísmica con nueva hoja de ruta

Las autoridades de El Salvador cuentan con un plan de contingencia para casos de sismos de gran magnitud que incluye la preparación, la respuesta y la tecnificación de diferentes áreas en materia de atención de la amenaza sísmica, según informaron fuentes oficiales.

El plan incluye una hoja de ruta con evaluaciones de edificaciones, la actualización del código de construcción por parte del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo de Riesgo, y la constitución de una subcomisión especial de riesgo sísmico.

Las autoridades también realizan un análisis del espectro sísmico y trabajan en la reducción de la vulnerabilidad social y cultural, ya que la construcción informal sin criterios técnicos ha sido un factor crítico históricamente en el país.