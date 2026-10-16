Autoridades alertan por drogas que circulan en el país

La marihuana y la cocaína figuran entre las sustancias que más se han decomisado en el país, además de otras drogas como la metanfetaminas y crack que se han encontrado en diferentes operativos contra el narcotráfico, pero ¿qué consecuencias puede tener el consumo de estas para la salud?

A pesar de estos efectos que pueden provocar afectaciones a la salud, muchas personas las siguen consumiendo y es que según estudios, cerca de 36 millones de personas en el mundo sufren trastornos graves por dependencia.

Expertos señalan que en determinados casos se dan intoxicaciones graves que pueden provocar la muerte. Según la OPS, son alrededor de 78,000 fallecimientos al año por esta causa.

Las penas por posesión y tenencia menor van desde 1 a 3 años de prisión, mientras que la mayor es de 3 a 6 años, posesión con fines de tráfico son de 6 a 10 años, y el tráfico ilícito van desde los 10 a 15 años de cárcel.