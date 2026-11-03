Automovilistas esperan más carriles tras el desmontaje de estaciones del SITRAMSS en San Salvador 

Un mes después del inicio del retiro de las estaciones del SITRAMSS, los automovilistas esperan que el desmontaje permita habilitar más carriles y reducir el tráfico en la Alameda Juan Pablo II y el bulevar del Ejército.

Varias estaciones aún no han sido desmontadas por el Ministerio de Obras Públicas, entre ellas la del Parque Centenario.

La estación del Parque Centenario solo ha sido cerrada y presenta deterioro y acumulación de basura en su ingreso. La infraestructura del sector del Reloj de Flores también será retirada próximamente, al igual que las que permanecen en Soyapango.

El sistema movilizó a miles de salvadoreños entre 2015 y 2020 por la Alameda Juan Pablo II y el bulevar del Ejército. A seis años de dejar de operar, los conductores consideran que el retiro podría mejorar la circulación vehicular.