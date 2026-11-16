Agricultores de San Ignacio, Chalatenango, aseguraron que sus cultivos de hortalizas se encuentran en niveles óptimos para el mercado local, pese a los rumores de desabastecimiento. La coordinadora de la agencia Centa Las Pilas reveló que hay cerca de 150,000 lechugas en desarrollo en ese lugar. Se cosecharán en los próximos días y garantizarán el suministro durante todo diciembre.

Un productor de la zona alta cosecha unas 10,000 lechugas por semana, además de pepino, cebollín y rábano. Otro horticultor siembra 6,000 plantines semanales para el mercado nacional y empresas empacadoras. Un tercer agricultor, quien también cultiva papa, zanahoria, repollo, tomate y chile, envía toda su producción a la central de abastos de Soyapango.

La asistencia se centra en eficiencia hídrica ante la variabilidad del clima, uso de productos biológicos para controlar plagas y enfermedades, y vínculo comercial directo entre productores y centros de distribución.

Los agricultores emplean siembra escalonada, riego tecnificado y manejo sostenible del suelo para mantener una oferta continua de alimentos.