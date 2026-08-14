Aumento de incendios en vehículos

Más de 300 emergencias de vehículos incendiados se han reportado en lo que va de 2026. Muchos de ellos vehículos que han sido traídos desde otros países, pero el peligro recae en conexiones eléctricas improvisadas. Bomberos reporto solamente en siete días de agosto hubo 12 incendios y en 2025 durante ese mismo período se registraron 8, es decir un aumento del 50%.

Solamente en un mes un importador trae al país entre 15 y 20 vehículos, muchos de ellos que deben reparase, asegura que los criterios para comprar un vehículo en Estados Unidos para traerlo a El Salvador son minuciosos.

Para que usted tenga la certeza de que un vehículo está en buenas condiciones antes de adquirirlo lo recomendable es que un mecánico realice el proceso correcto de revisión, verificar la carrocería es importante, sin embargo, lo que puede salvarlo de un incendio es revisar el sistema eléctrico.

Recientemente un vehículo se quemó por completo sobre la carretera hacia Los Naranjos en Sonsonate, en la frontera El Amatillo un camión de carga también se incendió en un predio donde estaba estacionado, en Jujutla, Ahuachapán, otro carro fue consumido por las llamas repentinamente, lo mismo se repitió en Santa Ana Centro también en La Libertad, donde un automotor estuvo a punto de incendiarse.