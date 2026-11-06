Aumento de casos de dengue deja cuatro fallecidos

Los casos sospechosos de dengue en el país suman 6.550 en el acumulado del año, con cuatro fallecimientos confirmados.

La actualización de la semana del 18 al 24 de octubre registró 368 notificaciones, un incremento del 27 % frente al mismo periodo del año anterior.

Esa cifra ubica la curva en el borde de la zona de alarma del corredor epidemiológico.

Los laboratorios confirmaron 77 infecciones y 10 casos graves, según el informe epidemiológico.

La curva viene en ascenso desde finales de junio, impulsada por las lluvias y la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Los departamentos con mayor número de casos incluyen San Salvador, San Miguel y La Libertad, seguidos por Santa Ana, Usulután, Sonsonate, La Unión y San Vicente.

Iván Solano, epidemiólogo sostiene que de continuar la tendencia, el país podría entrar plenamente en la zona de alarma e incluso acercarse a parámetros de epidemia.