Aumentan precios de vuelos a El Salvador

Tomar un vuelo desde Centroamérica hacia El Salvador se ha vuelto un desafío en el que el país ya está trabajando debido al impacto que esto podría tener en la llegada de visitantes internacionales, el reto es mantenerse como destino turístico y al mismo tiempo, evitar que las altas tarifas se conviertan en una limitante.

Pero los altos costos responden al aumento logísticos y el alza de los combustibles.

Un viaje a El Salvador podría costar alrededor de 331 dólares si se parte de Panamá, 200 desde Guatemala, 399 de Costa Rica, 450 de Honduras y 770 de Nicaragua. Ante este escenario, el gobierno aseguró que ya mantiene un diálogo con la empresa privada, los inversionistas y el sector turismo para buscar la reducción de los costos.

Como avancen las negociaciones será clave para saber qué tan accesible resulta El Salvador para los turistas internacionales y nacionales, en un momento en el que el país busca seguir posicionándose como uno de los destinos más atractivos en la región.