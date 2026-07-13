Aumentan muertes por accidentes de tránsito

Al menos 763 personas han perdido la vida en las carreteras salvadoreñas durante los primeros siete meses de 2026. Algunos de estos fallecimientos corresponden a accidentes en los que ha estado involucrado el transporte de carga pesada. Este fue el caso de un percance registrado sobre la autopista a Comalapa, donde un camión que transportaba material de construcción perdió el control y chocó contra el puente Comalapa, en San Luis Talpa, La Paz.

Las instituciones de socorro que atienden este tipo de emergencias aseguran que, aunque estos accidentes no ocurren con frecuencia, cuando se presentan sus consecuencias suelen ser devastadoras.

En el último mes, Cruz Verde Salvadoreña reportó ocho casos atendidos; Comandos de Salvamento, entre ocho y diez; y Cruz Roja Salvadoreña, dos casos relacionados con este tipo de accidentes.

Además, 135 personas más han fallecido a causa de accidentes de tránsito en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento del 21 %. Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a los propietarios y conductores de unidades de carga a realizar revisiones mecánicas constantes y a evitar transportar pasajeros en áreas donde no está permitido.