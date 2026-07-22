Audiencia única contra 81 miembros de la MS-13 por homicidio y extorsión en San Miguel

Un total de 81 personas acusadas de formar parte de la MS-13, enfrentan una audiencia única abierta en el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel, en el oriente del país.

Entre los delitos atribuidos figura extorsión y la privación de libertad de un hombre, ocurrida en el centro de San Miguel, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en un terreno a la orilla del Río Grande, en la colonia Santa Inés, el 13 de marzo de 2024.

El fiscal del caso detalló que los imputados cumplían diferentes roles dentro de la estructura criminal para la planificación y ejecución de los hechos.