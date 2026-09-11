Audiencia contra pandilleros por diversos delitos

15 pandilleros de la 18 Revolucionarios, son procesados por tres homicidios agravados, dos en grado de tentativa, robo de vehículo automotor, encubrimiento y agrupaciones ilícitas. Entre ellos se encuentra el cabecilla de la estructura criminal identificado como Denis Martínez Arias, quien tenía el rango de palabrero, y delinquían en San Salvador.

La Fiscalía los acusa de ser los responsables del asesinato del sindicalista Weder Arturo Meléndez Ramírez, quien fue atacado con arma de fuego el 7 de agosto del año 2020 en la colonia Guatemala, por lo que se encuentran enfrentando la audiencia.

Otros de los crímenes que se les atribuyen son el de un propietario de un taller, el cual fue cometido en la Troncal del Norte el 13 de enero de 2022, y estaría relacionado a la negativa a pagar una extorsión.

Otro de los casos, es el homicidio de un hombre en la comunidad Tutunichapa 4 en octubre del 2021.

La Fiscalía asegura que ha presentado abundante prueba documental, pericial y testimonial para acreditar la participación de cada uno de los involucrados en los diferentes hechos delictivos y solicitará las penas máximas.