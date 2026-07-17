Audiencia contra estructura de pandilla 18 Sureños

Ocho integrantes de la pandilla 18 Sureños enfrentan audiencia única por el delito de agrupaciones ilícitas. Entre los detenidos figura Juan Carlos Romero Argueta, quien ha sido perfilado como colaborador de esta estructura.

Según detalló la Fiscalía, durante la investigación se han recopilado pruebas documentales, periciales y testimoniales que vinculan a los imputados con actividades delictivas relacionadas a la pandilla.

Las capturas se realizaron durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.