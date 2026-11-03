¡Atención, viajeros! Estados Unidos exigirá formulario sanitario por brote de ébola

Desde el 3 de noviembre, las personas que viajen a Estados Unidos o realicen una escala en ese país deberán presentar una declaración sanitaria antes de abordar el avión.

La medida busca reforzar los controles epidemiológicos ante el brote de ébola registrado en distintas regiones de la República Democrática del Congo.

El formulario deberá ser completado individualmente por cada pasajero, en formato físico o digital, y permitirá certificar que no estuvo en territorio congoleño durante los 21 días previos a su ingreso a Estados Unidos. En el caso de menores de 18 años, deberá llevar la firma de sus padres o representantes legales.

Las autoridades advirtieron que la presentación del documento es obligatoria incluso para quienes no hayan viajado a África.