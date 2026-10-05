¡Atención transportistas! Mantienen controles al transporte de carga a nivel nacional

Los controles dirigidos al transporte de carga pesada continúan en distintos puntos del país. Durante un dispositivo instalado en el bulevar Los Próceres, las autoridades verificaron que los conductores contaran con licencia y que las unidades portaran extintor, llanta de repuesto, mica hidráulica, cono y otros elementos de seguridad.

Durante la inspección, al menos dos vehículos pesados fueron remitidos debido a que circulaban con llantas lisas y documentación irregular.

Las autoridades también mantienen una restricción para el transporte de carga de lunes a sábado, de 4:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., en los ingresos y salidas del área metropolitana de San Salvador.