¡Atención! Seguro Social de EE.UU. cambia la forma de pago de pensiones en El Salvador

Los salvadoreños que reciben pensión del Seguro Social de Estados Unidos deben actualizar su método de cobro, tras la decisión de Banco Agrícola de dejar de aceptar depósitos directos estándar desde el 1 de julio de 2026.

La primera opción consiste en gestionar un depósito directo internacional en una cuenta bancaria salvadoreña, para lo cual se debe presentar el formulario SSA-1199-OP97 sellado por la entidad financiera, que deberá incluir el nombre del banco, dirección, código SWIFT y el número IBAN.

La segunda vía permite redirigir los fondos a una cuenta bancaria en Estados Unidos, proporcionando únicamente el número de ruta, el número de cuenta y el tipo de cuenta a la Unidad de Beneficios Federales.