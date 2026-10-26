¡Atención! El Salvador tendrá mareas vivas de hasta 3.5 metros

Las costas de El Salvador tendrán mareas vivas desde este lunes hasta el viernes 30 de octubre, con alturas que oscilarán entre los 2.3 y los 3.5 metros, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La marea alta se registrará entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana y de la tarde. Durante esos períodos, el agua podría inundar la parte alta de las playas.

En cambio, la marea baja ocurrirá entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, así como en ese mismo intervalo durante la tarde, dejando al descubierto la parte baja de las playas.