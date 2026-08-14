Atención de emergencias por altas temperaturas

Las altas temperaturas que se registran en el país ya generan afectaciones en la población, Comandos de Salvamento señala que durante la última semana han atendido entre dos y tres personas diariamente por problemas relacionados con el calor.

Entre los principales síntomas se encuentran dolor de cabeza, sudoración excesiva, temperatura corporal elevada, debilidad y mareos. Ante estas señales, los cuerpos de socorro recomiendan buscar atención y evitar que la persona continúe expuesta a las altas temperaturas.

Los niños y adultos mayores son los grupos más vulnerables, además de las mascotas, que también pueden sufrir los efectos del calor. Por ello, es importante mantenerlos hidratados y evitar su exposición directa al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

El Salvador continuará registrando en los próximos días, un ambiente muy caluroso, con temperaturas que podrían superar los 32°C a nivel nacional y alcanzar hasta 42°C en la zona oriental, además de una reducción de las lluvias y posibles períodos de sequía meteorológica, según las perspectivas climáticas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.