¡Atención conductores! Estas vías estarán cerradas en el redondel Naciones Unidas

El tránsito en el sector del redondel Naciones Unidas tendrá restricciones parciales debido a los trabajos de construcción de una nueva pasarela, informó el Viceministerio de Transporte a través de sus redes sociales.

Los cierres se realizarán desde las 9:00 p. m. de este martes 3 de noviembre hasta las 5:00 a. m. del miércoles 4.

Durante ese horario, los conductores que circulen desde la calle El Pedregal podrán utilizar el paso multinivel de Naciones Unidas para dirigirse hacia la avenida El Espino o continuar hacia la avenida Jerusalén.