¡Atención conductores! Cerrarán el tramo Los Chorros este domingo 8 de noviembre

El Viceministerio de Transporte (VMT) anunció una restricción preventiva del tránsito vehicular en el tramo Los Chorros, sobre la carretera Panamericana, para este domingo 8 de noviembre. La medida responde a trabajos de voladura de talud con explosivos que se realizarán en la zona.

De acuerdo con el anuncio, el cierre comenzará a las 12:00 de la madrugada y se extenderá hasta las 11:59 de la noche del mismo domingo.

Durante ese periodo, las autoridades implementarán un dispositivo especial para gestionar la circulación vehicular en las rutas alternas que conducen hacia el área metropolitana de San Salvador.