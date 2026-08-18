¡Atención! Cierran tramo del bulevar Tutunichapa por trabajos del Aerocable

El paso vehicular permanecerá restringido hasta las 6 p. m. en un tramo del bulevar Tutunichapa, en San Salvador, debido a los trabajos para instalar el sexto pilote del sistema de Aerocable.

Los conductores deberán utilizar rutas alternas para desplazarse por la zona. El cierre comprende el sector ubicado entre la diagonal Dr. Arturo Romero y la diagonal Luis Vásquez.

El Aerocable tendrá un recorrido de 3.5 kilómetros y conectará las zonas de Mejicanos y Zacamil con el centro histórico de San Salvador, hasta el área del Parque Cuscatlán.