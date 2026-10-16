¡Atención! Cerrarán tramo de la avenida Doctor Álvarez por obras del Aerocable

La avenida Doctor Álvarez, en San Salvador, tendrá un cierre total temporal el sábado 17 y el domingo 18 de octubre debido a los trabajos de instalación de la torre 11 del proyecto Aerocable.

De acuerdo con la información difundida por el Viceministerio de Transporte (VMT), la restricción se aplicará ambos días desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

La torre que se instalará forma parte de las 23 estructuras previstas para el proyecto, que busca mejorar la movilidad entre Mejicanos y el centro de San Salvador.