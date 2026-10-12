Ataques contra aeropuerto de Riyadh dejan 14 fallecidos y más de 300 heridos en dos días

Las autoridades suspendieron las operaciones aéreas mientras aumenta la tensión con los rebeldes hutíes.

Los ataques contra el aeropuerto internacional Rey Khalid en Riyadh, Arabia Saudita, dejaron 14 personas fallecidas y más de 300 heridas. Las instalaciones fueron atacadas durante dos días consecutivos, el 10 y 11 de octubre.

Un misil impactó en el complejo que alberga las terminales 3 y 4, utilizadas para vuelos nacionales, provocando una explosión y daños.

Decenas de ambulancias trasladaron a los afectados a centros hospitalarios, y las autoridades informaron que varios heridos se encontraban en estado crítico.

Entre las víctimas del primer ataque había ciudadanos saudíes y personas de otras nacionalidades, incluidos ciudadanos de Bangladesh, Estados Unidos, Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Sudán.

Los ataques se producen en medio de una escalada del conflicto entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen. 