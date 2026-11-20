El ataque ruso con misiles dejó al menos nueve muertos este viernes en Kiev y Leópolis, tras el lanzamiento de más de 110 proyectiles.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el bombardeo como uno de los mayores registrados desde el inicio de la guerra en 2022.

Además, denunció que Moscú recurre a los ataques contra la población para compensar sus dificultades militares y diplomáticas.

Los bombardeos ocasionaron interrupciones del servicio eléctrico en distintas zonas del territorio ucraniano y dañaron tres puentes de Kiev.

Ante las explosiones, numerosos habitantes buscaron protección en las estaciones del metro de la capital, donde instalaron espacios improvisados para pasar la noche.

La ofensiva ocurrió después de que Vladimir Putin anunciara represalias contra Ucrania por los ataques contra el puente de Crimea.

El lanzamiento de misiles también coincidió con el día posterior a una cumbre trilateral en China, en la que participaron Putin, Donald Trump y Xi Jinping.

Los tres mandatarios difundieron una declaración conjunta sobre la paz que no mencionó la invasión rusa de Ucrania.