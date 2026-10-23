Ataque armado cerca de París deja un muerto y cuatro heridos, entre ellos una niña

Un hombre abrió fuego el viernes cerca de París contra quienes pasaban por la zona, provocando un muerto y cuatro heridos, entre ellos una niña de 12 años. El ataque ocurrió hacia las 10:30 de la mañana en las localidad de Trappes, al suroeste de la capital francesa.

El agresor fue rápidamente detenido a pocos kilómetros del lugar de los hechos. El alcalde de Trappes, Ali Rabeh, indicó que el hombre disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino.

Rabeh denunció un atentado con connotación racista, probablemente islamófobo. El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, calificó el ataque de terrorista y la Fiscalía Nacional Antiterrorista anunció que abrió una investigación.