Asociación de Supermercados de Venezuela confirma abastecimiento estable tras sismos

La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) ha confirmado que el suministro de alimentos y productos se mantiene estable, a pesar del doblete sísmico que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

Según informes del gremio, la mayoría de los supermercados y empresas de producción operan con normalidad, aunque se ha establecido un mecanismo de apoyo logístico específico para garantizar el flujo continuo de productos esenciales hacia las regiones afectadas.

Este mecanismo incluye paso prioritario para los camiones de carga en las autopistas de acceso, lo que ha permitido agilizar la reposición en los puntos de venta.