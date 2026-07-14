Asociación Bancaria advierte sobre estafas por correos y mensajes que suplantan identidad

La Asociación Bancaria Salvadoreña alertó sobre nuevas modalidades de estafas a través de correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, que incluyen mensajes fraudulentos para cancelar supuestas esquelas de tránsito mediante la suplantación de identidad de las instituciones responsables, con el objetivo de sustraer información personal y credenciales de los usuarios.

Los delincuentes utilizan enlaces sospechosos para engañar a las víctimas.

La asociación recomendó a la población verificar la fuente de los mensajes, no ingresar a enlaces no confiables y no compartir datos sensibles a través de estos canales.