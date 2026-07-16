Así luce La Segundita de Soyapango a casi un mes del desalojo de comerciantes

La calle La Segundita, ubicada en Soyapango, luce completamente despejada luego de que el pasado 18 de junio se ejecutara el desalojo de comerciantes informales como parte de un plan municipal.

La alcaldía de San Salvador Este impulsa estas acciones con el objetivo de recuperar arterias principales y mejorar el orden en el distrito, logrando que varias vendedoras fueran reubicadas en el mercado central de la zona.

Pese a que las afectadas reconocen que el cambio implica comenzar desde cero, mantienen expectativas positivas respecto a la construcción de una nueva clientela.