Así fue la lujosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York

La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sellaron su amor este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York, donde celebraron una fastuosa boda de dos días con invitados VIP como Gigi Hadid, Jennifer Lopez y Selena Gómez, quienes compartieron imágenes de sus looks en redes sociales.

La decoración del evento incluyó un mantel personalizado con la frase «It’s gonna be forever», inspirada en su canción «Blank Space», y las iniciales de ambos entrelazadas, mientras que la ceremonia contó con estrictas medidas de privacidad que incluyeron una carpa especial y restricciones para que los invitados no grabaran contenido, según especulaciones de la prensa.

Los asistentes describieron la fiesta como «muy fuerte y loca», y se destacó el gesto del servicio de catering de la pareja, que ofreció postres, similares a semitas de piña, a los fanáticos que esperaban fuera del recinto para ser parte del evento.

La boda de Taylor Swift, que ha sido criticada por su historial de relaciones, representa un hito en la vida personal de la artista, quien siempre ha mantenido sus decisiones sentimentales en el ojo público y ahora ha decidido dar el paso definitivo con el deportista.