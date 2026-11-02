Asesor explica las diferencias entre seguros de vida a término y seguros con plan de ahorro

El especialista Francisco Awad explica las diferencias entre los seguros de vida a término y los seguros con plan de ahorro. Los primeros duran 10, 20 o 30 años y al cumplir su plazo automáticamente terminan.

Cuando un seguro a término vence y la persona vive muchos años más, prácticamente no tiene nada al fallecer.

En cambio, un seguro con plan de ahorro puede durar 40 o 50 años y va generando un ahorro. Ese ahorro se puede retirar cuando la persona fallece o incluso a los 10 o 15 años como préstamo.

A partir del año 20 o 25, la cuota del seguro se paga completamente sola, detalla Awad. El especialista advierte sobre seguros baratos que vencen a los 65 años, edad en la que ya no se puede contratar cobertura.