El periodista independiente Camilo Rodríguez, conocido por denunciar en redes sociales presuntos vínculos entre narcotraficantes y figuras del poder político y empresarial, fue asesinado a tiros en Santo Domingo de Heredia.

Dos hombres en motocicleta lo atacaron cuando conducía su vehículo y le realizaron entre nueve y diez disparos.

Rodríguez, de 50 años, había denunciado amenazas de muerte y aseguraba haber entregado informes a la agencia antidrogas estadounidense DEA sobre presuntos nexos entre el crimen organizado y círculos de poder en Costa Rica.

El Colegio de Periodistas condenó el crimen y reclamó una investigación rápida al considerar que todo apunta al silenciamiento de una voz que difundía información sobre el narcotráfico.

La presidenta de la República instruyó a todos los cuerpos policiales a brindar apoyo en la investigación para castigar a los asesinos.