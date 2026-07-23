Asamblea aprueba prórroga de placas hasta agosto de 2027 en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una prórroga que extiende hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas vehiculares emitidas desde 2011, una medida que busca evitar que los propietarios de vehículos asuman costos adicionales por una renovación anticipada.

Según estimaciones oficiales, el parque vehicular del país supera los 2 millones de automotores, por lo que la extensión del plazo permitirá a las instituciones responsables realizar una evaluación técnica, financiera y logística para planificar el proceso de renovación masiva.

El viceministro de Transporte explicó que la disposición busca que las acciones del Ejecutivo sean «lo menos gravosas para la sociedad», mientras legisladores y autoridades coincidieron en que la decisión garantiza la continuidad de la validez de las placas.