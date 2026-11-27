El arroz blanco se cotiza a 60 centavos la libra y el cartón de huevos a 5.75 dólares, según la lista de precios de referencia difundida para planificar las compras de fin de semana. La canasta incluye granos básicos, frutas, verduras, lácteos y carnes.
Entre los granos, el frijol negro, el frijol nuevo y el frijol de seda se encuentran a 1.30 dólares la libra. El frijol tinto, el frijol rojo, el frijol tinto viejo y el frijol blanco están a un dólar, mientras el frijol tinto nuevo llega a 1.10. El maicillo cuesta 75 centavos, el aceite 1.80, el café 2.50, la jamaica tres dólares, el tamarindo dos dólares y la chía cuatro dólares.
En frutas y verduras, el rábano y el chile verde se venden a dos y seis por un dólar, respectivamente. Los tomates cuestan 10 centavos cada uno, la papa 85 centavos la libra, la zanahoria 35 centavos cada una y el limón indio 20 centavos. La naranja se ofrece a cuatro por un dólar y el plátano a 30 centavos la unidad.
La lista también detalla lácteos y carnes. El queso morolique cuesta tres dólares la libra, el quesillo súper cuatro dólares y la crema pura dos dólares.
En carnes, el pullazo se cotiza a cinco libras, la costilla de res a 3.50, la carne molida premium a tres dólares y el pescado seco a siete dólares.