Aries y Géminis reciben oportunidades mientras Cáncer necesita salir de la depresión

Las recomendaciones astrales para este día señalan que Aries vive un momento de tomar decisiones importantes y Géminis alcanza el éxito. Cáncer necesita salir de la depresión y distraerse para tranquilizar su estado de ánimo.

A Aries se le recomienda cambiar malos hábitos y tomar por completo las oportunidades que llegarán. A Tauro se le pide ser más tolerante con quienes lo rodean.

Para Leo se visualizan problemas sentimentales, por lo que debe juzgar solo por lo que sus ojos vean y sus oídos escuchen. Virgo empieza a tener crecimiento económico y se le sugiere prender tres velas azules en forma de triángulo.