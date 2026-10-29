Aries debe poner un hasta aquí a los abusos y Géminis puede cambiar de la pobreza a la riqueza

Las recomendaciones astrales de la jornada señalan que Aries necesita poner un hasta aquí a tanto abuso hacia su bondad. Para Géminis, la carta de la templanza permite tomar decisiones importantes y decretar cambios favorables.

A los aries se les recomienda sacar más carácter y aprender a decir no cuando sea necesario. Para Tauro, el día es ajetreado y conviene tomar un descanso profundo para organizar el tiempo.

Cáncer debe valorarse frente al espejo, pues se despejan caminos bloqueados en lo sentimental, laboral y económico.

Sagitario debe guardar silencio y alejarse de compañeros de trabajo que actúan con envidia. Escorpión necesita buscar estrategias para ahorrar y hacer una lista de prioridades.