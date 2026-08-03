Ariana Grande se alejará de la vida pública tras su gira mundial

La cantante estadounidense Ariana Grande anunció a través de su representante que se retirará temporalmente de la vida pública y las apariciones mediáticas después de concluir su gira mundial Eternal Sunshine Tour, la cual finalizará el próximo 1 de septiembre en Londres, según confirmó su equipo de representación en un comunicado.

La decisión responde a la intención de la artista de tomar un descanso después de varios meses de intensa actividad profesional, durante los cuales ha estado sometida a un escrutinio público constante, según explicó el representante, quien señaló que Grande desea cerrar esta etapa «de manera saludable y feliz».

La intérprete de éxitos como «7 rings» y «Thank U, Next» manifestó a través de su equipo que la experiencia de la gira ha sido maravillosa, pero también le ha dejado consecuencias debido al alto nivel de atención mediática que ha recibido en los últimos meses.