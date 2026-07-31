Ariana Grande lanza su octavo álbum «Petal» y rompe récord en Billboard

Ariana Grande lanzó su octavo álbum de estudio titulado «Petal» a través de Babydoll Music y Republic Records, un trabajo discográfico coescrito y coproducido por la propia artista, con la participación de Max Martin como coautor y productor en tres de las canciones.

El sencillo principal «Hate That I Made You Love Me» debutó en el número 1 del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el décimo número 1 de la cantante y logrando que sea la primera artista en la historia en debutar el sencillo principal de cada uno de sus primeros ocho álbumes dentro del top 10 de la lista.

Coincidiendo con el lanzamiento, se estrenó el video oficial de «Petal» dirigido por Christian Braslauer, que en apenas 4 horas alcanzó casi un millón de reproducciones en YouTube. La artista también regresó a los escenarios con el «Eternal Sunshine Tour», su primera gira mundial en más de 7 años.