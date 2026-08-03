Ariana Grande hará una pausa tras su gira para priorizar su bienestar personal

Ariana Grande anunció que hará una pausa en su vida pública al finalizar su gira The Eternal Sunshine Tour.

La cantante estadounidense busca priorizar su bienestar tras meses de comentarios sobre su apariencia y estado de salud.

La intérprete de «Thank U Next» concluirá la gira el próximo 1 de septiembre antes de tomar un descanso de sus actividades profesionales.

También dejó su participación prevista en la producción teatral Sunday in the Park with George, programada para 2027.

Personas cercanas a la artista aseguran que se encuentra bien y que la decisión responde a la necesidad de descansar antes de asumir nuevos proyectos. Ariana Grande no ha anunciado un retiro definitivo de la música.