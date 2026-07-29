Ariana Grande demanda a hackers por filtrar 45 canciones y material privado

La cantante Ariana Grande presentó una demanda en un tribunal de Los Ángeles contra hackers desconocidos que vulneraron las cuentas digitales de personas de su círculo cercano para robar y difundir material inédito, incluyendo 45 canciones, fotografías y grabaciones privadas de su proceso creativo, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso la prensa.

La intérprete sostiene que los atacantes utilizaron campañas de phishing y otros métodos de hackeo para infiltrarse en las cuentas de fotógrafos, productores y colaboradores, y una vez obtenido el acceso, descargaron el contenido y lo comercializaron en la dark web a personas dispuestas a pagar importantes sumas de dinero.

El expediente describe incidentes ocurridos en 2009, 2019 y 2024, entre ellos el hackeo de una cuenta de Dropbox de un fotógrafo y el acceso al teléfono móvil de un productor para obtener másters y grabaciones de estudio, aunque la demanda no identifica a los responsables, quienes aparecen como «John Doe», y busca autorización judicial para rastrear su actividad digital.