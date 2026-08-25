Ariana Grande acelera demanda por robo y difusión de material inédito

La cantante Ariana Grande obtuvo autorización judicial para acelerar la recopilación de información relacionada con la demanda que presentó contra personas no identificadas, a quienes acusa de participar en el robo y difusión de material inédito.

La resolución fue emitida por un tribunal de Los Ángeles y permite al equipo legal de la artista solicitar información a plataformas de internet y otras entidades antes del plazo habitual establecido para este tipo de procedimientos.

Grande presentó la demanda en julio contra varios individuos identificados provisionalmente como «John Doe», denominación utilizada en procesos judiciales de Estados Unidos cuando los demandados aún no han sido identificados.