La cantante y compositora colombiana Aria Vega ofrecerá su primer concierto en El Salvador el 28 de octubre de 2026. El espectáculo se realizará en el Museo de Arte de El Salvador (MARTE), en San Salvador, y marcará el debut de la artista barranquillera ante el público salvadoreño.

Conocida como «La Nena de Quilla», Aria Vega ha ganado notoriedad por su propuesta inspirada en los sonidos del Caribe colombiano. Además, llega al país respaldada por una reciente nominación al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista.

Uno de sus mayores éxitos, «COMPA COLETO (uy_como)», se convirtió en un fenómeno en TikTok gracias a su ritmo contagioso y su esencia caribeña. En línea con esa identidad musical, el concierto tendrá una temática inspirada en el verano y la playa.

Gabriela Cortés, representante de Cosmo Producciones, invitó a los asistentes a sumarse a la experiencia vistiendo prendas acordes con el estilo y la energía que caracteriza a la cantante. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Vibe.